في يوم الاستقلال.. الكهرباء الأردنية تواصل دورها المحوري في بناء الاقتصاد الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير، والمدير العام المهندس حسن عبد الله، استمرار الشركة في القيام بدورها المحوري في تمكين مختلف القطاعات ومساهمتها في الرؤية الوطنية، من خلال مواكبة التحول الرقمي، وتطوير خدماتها، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة، بما يعزز أمن التزويد ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني.



وفي يوم الاستقلال، قالا إن العهد يتجدد مع قيادتنا الهاشمية في مواصلة مسيرة بناء مملكتنا الحبيبة، مسترشدين برؤية التحديث الاقتصادي، نحو أردن مزدهر يعتمد على الابتكار وإطلاق الطاقات والإمكانات، ويحتضن بيئة أعمال محفزة، واقتصادًا أكثر تنافسية ومرونة.



وفي بيان صحفي، استذكر رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس، والمدير العام وموظفو الشركة، بكل فخر واعتزاز بطولات الجيش العربي المصطفوي وتضحيات أجهزتنا الأمنية الباسلة وشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الأردن وسيادته، فكانوا على الدوام سياج الوطن وحماته.



وتقدموا بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ79، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا هذه المناسبة السعيدة.