في يوم الاستقلال.. الكهرباء الأردنية تواصل دورها المحوري في بناء الاقتصاد الوطني

في يوم الاستقلال.. الكهرباء الأردنية تواصل دورها المحوري في بناء الاقتصاد الوطني
وفي يوم الاستقلال، قالا إن العهد يتجدد مع قيادتنا الهاشمية في مواصلة مسيرة بناء مملكتنا الحبيبة، مسترشدين برؤية التحديث الاقتصادي، نحو أردن مزدهر يعتمد على الابتكار وإطلاق الطاقات والإمكانات، ويحتضن بيئة أعمال محفزة، واقتصادًا أكثر تنافسية ومرونة.
وفي بيان صحفي، استذكر رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس، والمدير العام وموظفو الشركة، بكل فخر واعتزاز بطولات الجيش العربي المصطفوي وتضحيات أجهزتنا الأمنية الباسلة وشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الأردن وسيادته، فكانوا على الدوام سياج الوطن وحماته.
وتقدموا بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ79، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا هذه المناسبة السعيدة.
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