بعد وقوع حوادث أليمة.. كشف ميداني على طريق في لواء المزار الشمالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا محافظ إربد، رضوان العتوم، لجنة السلامة المرورية إلى إجراء كشف ميداني ودراسة فنية شاملة للمنعطف الخطر على طريق "سراس" في لواء المزار الشمالي، الذي تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة والتصادمات المتكررة بين المركبات.



وقال العتوم، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن سلامة الطرق تُعد من أولويات عمل اللجنة، التي تسعى إلى الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين، من خلال استراتيجيات تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التوعية لدى السائقين والمشاة.



وأضاف أن اللجنة تجري دراسات دورية لتحديد "النقاط الساخنة" على الطرق، والعمل على وضع حلول جذرية لها، مثل تركيب إشارات تحذيرية، وتحسين الإنارة، وتوسعة الأرصفة، بما يسهم في رفع مستويات السلامة المرورية.



وأشار العتوم إلى أن نشر ثقافة السلامة المرورية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وليس مسؤولية اللجنة وحدها، مؤكداً أهمية التعاون لضمان بيئة مرورية آمنة.



من جهته، طالب رئيس بلدية المزار الشمالي، محمد الشرمان، وزارة الإدارة المحلية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة المنعطف الذي يعاني من ضعف الرؤية ويشكل تهديداً على سلامة السائقين، مبيناً أن الطريق يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة، ولا يدخل ضمن نطاق عمل البلدية.



وأوضح الشرمان أن المنعطف تسبب بعدد من الحوادث الخطرة، كان آخرها حادث مروع مساء أمس الجمعة، أسفر عن وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.