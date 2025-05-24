بعد وقوع حوادث أليمة.. كشف ميداني على طريق في لواء المزار الشمالي

بعد وقوع حوادث أليمة.. كشف ميداني على طريق في لواء المزار الشمالي
وقال العتوم، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن سلامة الطرق تُعد من أولويات عمل اللجنة، التي تسعى إلى الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين، من خلال استراتيجيات تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التوعية لدى السائقين والمشاة.
وأضاف أن اللجنة تجري دراسات دورية لتحديد "النقاط الساخنة" على الطرق، والعمل على وضع حلول جذرية لها، مثل تركيب إشارات تحذيرية، وتحسين الإنارة، وتوسعة الأرصفة، بما يسهم في رفع مستويات السلامة المرورية.
وأشار العتوم إلى أن نشر ثقافة السلامة المرورية يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وليس مسؤولية اللجنة وحدها، مؤكداً أهمية التعاون لضمان بيئة مرورية آمنة.
من جهته، طالب رئيس بلدية المزار الشمالي، محمد الشرمان، وزارة الإدارة المحلية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة المنعطف الذي يعاني من ضعف الرؤية ويشكل تهديداً على سلامة السائقين، مبيناً أن الطريق يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة، ولا يدخل ضمن نطاق عمل البلدية.
وأوضح الشرمان أن المنعطف تسبب بعدد من الحوادث الخطرة، كان آخرها حادث مروع مساء أمس الجمعة، أسفر عن وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.
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