إطلاق فعاليات سوق أعالي الأحلام تراثنا في موقع أم الجمال الأثري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية أم الجمال، بالتعاون مع منظمة كوبي وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اليوم السبت، فعاليات "سوق أعالي الأحلام تُراثنا" في موقع أم الجمال الأثري.



وقالت بلدية أم الجمال، في بيان، إن فعاليات السوق أقيمت بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والمنتجات التراثية إضافة للمنتجات الغذائية والاكسسوارات ومواد التجميل والعديد من المشاريع المحلية الأخرى.



وأضافت أن السوق منح الفرصة للمشاركين المقيمين في محافظة المفرق بعرض مشاريعهم ومنتجاتهم لزائرين السوق من الجهات الرسمية والقطاع الخاص وكافة فئات المجتمع المحلي؛ بهدف زيادة مبيعاتهم وتمكينهم من فتح المجال للربط مع أسواق جديدة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة للاحتفال بإنجازات المشاركين في مشاريعهم.



من جانبه، أكد رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، حرص البلدية على إقامة مثل هذا الفعاليات تماشياً مع رؤية البلدية في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية لأبناء القضاء علاوةً على الترويج لموقع أم الجمال الأثري بعد إدراجه على لائحة التراث العالمي.