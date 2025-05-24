وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلديات الجنيد والشفا في محافظة عجلون، والمزار الجديدة في محافظة إربد، ضمن جولاته التفقدية.



وجال المصري حسب بيان للوزارة، اليوم السبت، في مناطق البلديات الثلاث، واطّلع على الواقع الخدمي فيها، والتقى مع بعض المواطنين.



والتقى المصري برئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، ورئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، كما التقى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث معهم سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب الوزير رؤساء البلديات بتلبية احتياجات المواطنين، ضمن الإمكانيات المالية المتاحة ضمن موازنات هذا العام.