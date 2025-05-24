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عطل عالمي يضرب منصة إكس

عطل عالمي يضرب منصة إكس

2025-05-24 10:03:09
(MENAFN- Al-Anbaa)

شهدت منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، اليوم السبت.

وبحسب موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ اليوم.

«حدث خطأ»

وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ«حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل».

ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80% من القوى العاملة.

وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت «إكس» في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.

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