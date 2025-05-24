‎مدير مستشفى العودة: استهداف مستودع الأدوية وإخراج 50% من قدرته الطبية عن الخدمة

خبرني - خبرني - أعلن مدير مستشفى العودة شمال قطاع غزة، الدكتور محمد مصالحة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مستودع الأدوية الرئيسي في المستشفى، مما أدى إلى احتراقه بالكامل وفقدان المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف مصالحة أن الحريق استمر لأكثر من يومين، وأسفر عن تدمير جميع المرافق الطبية الخارجية، بما فيها الأجهزة والمركبات، مؤكدا أن ما تبقى من المستلزمات داخل الأقسام لا يكفي لأكثر من أسبوع، في ظل الحصار الخانق وشحّ الإمدادات.

‎وأشار مصالحة إلى أن الاستهداف لم يقتصر على الأدوية فقط بل شمل خزان الوقود الرئيسي الذي فُرّغ تمامًا، مما أدى إلى فقدان أكثر من 4000 لتر من الوقود، إضافة إلى تعطيل محطة التحاليل، وخروج قسم الجراحات التخصصية من الخدمة، مما تسبب في فقدان 50% من القدرة التشغيلية للمستشفى.

وبحسب مصالحة يأوي مستشفى العودة حاليًا 19 مريضا ومرافقيهم، وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة، حيث يُمنع دخول سيارات الإسعاف أو خروج الطواقم، ويُستهدف أي تحرك بمحيط المستشفى.

‎وأشار مصالحة إلى أن المستشفى تعرض أيضًا لـ*قصف مزدوج لقسم مبيت الجراحات التخصصية*، حيث استهدفته قوات الاحتلال في 21 تشرين الثاني 2023 بعد ترميمه من قصف سابق، مما أدى إلى *استشهاد ثلاثة أطباء ومرافق ومريض.

كما كشف عن استشهاد ممرض وعاملين في النظافة برصاص قناصة الاحتلال في كانون الأول أثناء الحصار، لترتفع حصيلة الشهداء داخل المستشفى إلى سبعة أشخاص، منهم ستة من الطواقم ومرافق مريض.

وفي ما يتعلق بالاعتقالات، أوضح مصالحة أن الاحتلال اعتقل خمسة من كوادر المستشفى، أُفرج عن ثلاثة منهم، فيما لا يزال ثلاثة رهن الاعتقال حتى الآن، وهم الدكتور أحمد مهنا المدير السابق للمستشفى ، والدكتور محمد عبيد استشاري جراحة العظام، إضافة مسؤول العمال في المستشفى.

وتابع مصالحة: "رغم الاستهداف المتكرر والحصار التام، لا يزال مستشفى العودة يبذل أقصى طاقته لتقديم الخدمة الطبية، في ظل انهيار النظام الصحي في شمال غزة، وخروج المستشفيات الحكومية عن الخدمة".