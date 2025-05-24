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ودّعي تقصف الشعر للأبد بهذه الخطوات البسيطة

ودّعي تقصف الشعر للأبد بهذه الخطوات البسيطة

2025-05-24 09:03:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقصف الشعر من أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه النساء والرجال على حد سواء، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة مثل الاستخدام المفرط للحرارة، والصبغات الكيميائية، وسوء التغذية، وحتى التوتر النفسي. لكن هل تعلمين أن التخلص من هذه المشكلة لا يتطلب دائمًا منتجات باهظة الثمن أو زيارات متكررة لصالونات التجميل؟ إليك خطوات بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا وتمنحك شعرًا صحيًا ولامعًا بعيدًا عن التقصف.
1. قصّ الأطراف بانتظام
قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه فعّال جدًا. قصّ أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع يساعد في التخلص من الأجزاء المتقصفة ويمنع امتداد الضرر إلى باقي الشعر.
2. التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية
المجففات والمكواة تسبب جفاف الشعر وتكسره. حاولي تقليل استخدامها لأقصى حد، واستخدمي دائمًا بخاخًا واقيًا من الحرارة قبل التصفيف.
3. الترطيب العميق الأسبوعي
دللي شعرك بقناع ترطيب عميق مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند، أو زيت الأرغان، أو العسل واللبن لتغذية الشعر بعمق ومنع تقصفه.
4. التوقف عن غسل الشعر يوميًا
الغسل المفرط يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر. يُفضَّل غسل الشعر 2-3 مرات في الأسبوع فقط، واستخدام شامبو خفيف وخالٍ من الكبريتات.
5. التجفيف بلطف
ابتعدي عن فرك الشعر بالمنشفة بعد الاستحمام. استخدمي منشفة قطنية أو قميصًا قطنيًا ناعمًا لتجفيفه بلطف، واتركيه ليجف طبيعيًا قدر الإمكان.
6. النوم على وسادة حريرية
الوسائد القطنية التقليدية قد تسبب احتكاكًا يؤدي إلى تكسر الشعر. استبدليها بوسادة حريرية تقلل الاحتكاك وتحافظ على نعومة الشعر.
7. التغذية السليمة وشرب الماء
الشعر الصحي يبدأ من الداخل. تأكدي من تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B، وC، وشرب كميات كافية من الماء يوميًا.
8. تجنّب ربط الشعر بشدة
الربطات القوية والضيقة تؤدي إلى تقصف الشعر وتكسره، خصوصًا من الأمام. اختاري تسريحات فضفاضة واستخدمي أربطة ناعمة وغير معدنية.

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