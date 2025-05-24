كيف نتخلص من حساسية حبوب اللقاح؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة ناديجدا لوغينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن علاج حساسية موسم الإزهار بات ممكنًا خلال شهر فقط، بفضل طريقتين فعّالتين أثبتتا نجاحهما.



الطريقة الأولى تعتمد على العلاج المناعي باستخدام لقاحات مخصصة لمسببات الحساسية، في حين أن الطريقة الثانية - والتي ابتكرتها أكاديمية موسكو الطبية في عام 1992 - تقوم على استخدام الخلايا الليمفاوية الذاتية للمريض المستخلصة من دمه، ما يجعلها أكثر أمانًا وفعالية.



يتم حقن هذه الخلايا تحت الجلد على مدار 6 إلى 8 جلسات، وفقًا لعمر المريض، وتُستخدم هذه الطريقة خارج موسم الإزهار لعلاج أنواع متعددة من الحساسية مثل حساسية الغبار، العفن، البرد، بل وحتى التهاب الجلد الضوئي.



وتؤكد لوغينا أن هذه الطرق لا تشمل علاج حساسية الأدوية، لكنها تفتح آفاقًا واسعة لعلاج أغلب أنواع الحساسية بشكل جذري.

روسيا اليوم