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فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان

2025-05-24 09:03:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.
وبدأ الانقطاع بعيد الساعة العاشرة صباحًا (08:00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية RTE أن العطل الكهربائي طال نحو 160 ألف منزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع مشابه وقع في أبريل الماضي، حيث تعرّضت إسبانيا والبرتغال لعطل كهربائي واسع شمل عاصمتي البلدين، ما أدى إلى شلل في شبكات المترو وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.
سكاي نيوز


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