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فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.
وبدأ الانقطاع بعيد الساعة العاشرة صباحًا (08:00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية RTE أن العطل الكهربائي طال نحو 160 ألف منزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع مشابه وقع في أبريل الماضي، حيث تعرّضت إسبانيا والبرتغال لعطل كهربائي واسع شمل عاصمتي البلدين، ما أدى إلى شلل في شبكات المترو وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.
سكاي نيوز
ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.
وبدأ الانقطاع بعيد الساعة العاشرة صباحًا (08:00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية RTE أن العطل الكهربائي طال نحو 160 ألف منزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع مشابه وقع في أبريل الماضي، حيث تعرّضت إسبانيا والبرتغال لعطل كهربائي واسع شمل عاصمتي البلدين، ما أدى إلى شلل في شبكات المترو وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.
سكاي نيوز
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