حيلة ذكية.. كيف تحصل على حقيبتك أولاً في المطارات؟

MENAFN - Al-Bayan) ">يعاني كثير من المسافرين من القلق مع بداية رحلتهم، بدءاً من إجراءات التفتيش الأمني، مروراً بسياسات الوزن، ووصولاً إلى شبح فقدان الحقائب، ولا يكتمل الشعور بالراحة إلا عند رؤية الحقيبة وهي تدور بأمان على سير الأمتعة.

ويزداد التوتر عند الخوف من أن يلتقط شخص آخر حقيبتك بالخطأ، وهو أمر ليس نادراً في المطارات المزدحمة.

لكن هل هناك طريقة مضمونة تجعل حقيبتك تخرج أولاً على السير، فتغادر المطار سريعاً وتبدأ رحلتك من دون تأخير.

بحسب موقع Escape، هناك حيلة مجربة يوصي بها خبراء السفر، وقد تضع حقيبتك في طليعة الحقائب التي تصل إلى السير بعد الهبوط، إذ يكمن السر، ببساطة، في تسجيل الحقيبة في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق كاونتر الشحن.

"توماس لو شيوتو"، موظف في أحد المطارات، أوضح في تصريحات لصحيفة Belfast Live أن "أفضل وقت لتسجيل الحقيبة هو في نهاية فترة التسجيل، لأن الحقائب تُرتب على عربات الشحن من الأمام إلى الخلف، وغالباً ما تُفرغ الحقائب الأخيرة أولاً".

لكن توقيت الشحن ليس العامل الوحيد المؤثر. فبعض شركات الطيران، مثل "دلتا" في مطار هيثرو بلندن، تقوم بفرز الأمتعة داخل "حاويات" ضخمة وفقاً للوزن والحجم، ما يؤثر بدوره على ترتيب التفريغ.

أما في الطائرات الصغيرة ذات الممر الواحد، فتُحمّل الحقائب يدوياً دون استخدام حاويات، حيث تُخزن في منطقة خاصة قبل تحميلها، وهنا قد يكون تسجيل الأمتعة مبكراً في صالحك، لأن الحقائب الموضوعة أولاً تكون أقرب إلى باب الشحن وتُفرغ أولاً عند الوصول.

وهناك أيضاً خدعة بسيطة يلجأ إليها بعض المسافرين، وضع ملصق "قابل للكسر" على الحقيبة. فوفقاً لموقع com، عادة ما تتعامل فرق الشحن بحذر مع هذه الحقائب، وتقوم بتحميلها في آخر العربة لتفادي تعرضها للتلف، ما يجعلها أيضاً من أوائل الحقائب التي تُفرغ بعد الهبوط.

وينصح الخبراء بمراعاة إزالة أي ملصقات قديمة لتجنب التباس الموظفين، كما يُفضل وضع علامات مميزة أو استخدام ألوان ملفتة لتسهيل العثور على الحقيبة.

لكن إن كنت ترغب في تجنب الانتظار تماماً، فإن الخيار الأفضل هو السفر بحقيبة يد فقط، مع ضرورة الالتزام بالأبعاد والأوزان التي تحددها كل شركة طيران.

عادةً، يجب أن تتسع "الحقيبة الشخصية" أسفل المقعد أمامك، وألا تتجاوز 40×30×20 سم، أما حقيبة الكابينة، فتُخزن في الخزانة العلوية، ويُشترط ألا يزيد وزنها على 10 كغ، وأبعادها عن 56×45×25 سم.

في المملكة المتحدة، تعتبر الخطوط الجوية البريطانية الأكثر سخاءً، إذ تسمح للمسافرين ضمن الدرجة الاقتصادية بحمل حقيبة كابينة يصل وزنها إلى 23 كغ بالإضافة إلى حقيبة صغيرة مجاناً، كما تقدم شركات مثل Jet2 وVirgin Atlantic سياسة مشابهة.

وفي النهاية، فإن قليل من التخطيط الذكي قد يجنبك الكثير من الانتظار، سواء عبر توقيت التسجيل بدقة، أو استخدام الحيل المعروفة، أو السفر بحقيبة يد فقط.