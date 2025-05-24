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بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

2025-05-24 08:05:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، طلبة الصف الحادي عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني:
gov

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدّمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي قاموا بتسجيلها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصّص.
ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.
وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجّب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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