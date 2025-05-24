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تدخل اليوم القفص الذهبي.. ستيفاني عطالله بفيديو رومانسي مع عريسها

تدخل اليوم القفص الذهبي.. ستيفاني عطالله بفيديو رومانسي مع عريسها

2025-05-24 08:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تزوجت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله اليوم، السبت 24 أيار 2025، من الفنان جوزيف عبود المعروف بـ"زاف"، في حفل زفاف احتفلت به بأسلوب مميز.


ونشرت ستيفاني عبر "إنستغرام" مقطع فيديو رومانسي تحت الماء برفقة زوجها، وعلّقت: "نفس واحد يدوم للأبد"، في إشارة إلى الحب الأبدي بينهما.


وكانت قد ودّعت العزوبية قبل أيام بحفل مرح، ظهرت فيه مرتدية "روب" من الساتان الأبيض وطرحة ناعمة، داخل بالون ضخم على شكل خاتم، معلنة بدء العد العكسي للزفاف بطريقة عفوية ومبهجة.

لبنان 24

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