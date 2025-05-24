مكتوميناي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

MENAFN - Al-Bayan) اختير سكوت مكتوميناي نجم نابولي بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة كأفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم.

وأدى لاعب الوسط الاسكتلندي دورا بارزا في صفوف نابولي، إذ سجل 12 هدفا وست تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري، وأطلق احتفالات الجماهير باللقب في نابولي بهدف مذهل سجله من ضربة خلفية مزدوجة خلال الفوز 2-صفر على كالياري اليوم، والذي حسم اللقب.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي تغلب 2-صفر على كومو في مباراة أخرى اليوم.

وبرز لاعب مانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر 28 عاما كعنصر أساسي في صفوف نابولي بعد انتقال خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان في الماضي.

وقال مكتوميناي لمنصة دازون "تضحية كل لاعب في هذه المجموعة مذهلة. الجماهير تستحق هذا، إذ إنها دعمتنا منذ اليوم الأول. هو حلم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا وأعيش هذه التجربة".

وبات مكتوميناي يُعرف في نابولي باسم "مكفراتم" وهو دمج بين جزء من اسمه وكلمة (فراتم) وهي اختصار شائع في نابولي لكلمة إيطالية تعني (أخي).

وقال مكتوميناي "فهمي للغة الإيطالية جيد، لكن التحدث بها يتطلب ثقة أكبر، وهو ليس سهلا. من الأسهل بكثير القيام بذلك مع أشخاص لا يتحدثون الإنجليزية. (لكنني) أشعر بالكثير من الحب".