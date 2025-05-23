روسيا وأوكرانيا تتبادلان 780 أسيراً في إطار عملية أعلنها ترامب

MENAFN - Al-Bayan) بدأت روسيا وأوكرانيا تنفيذ بعض مقررات محادثات اسطنبول، إذ تبادلتا أسرى عسكريين ومدنيين، وفيما أبدت موسكو شكوكاً في إمكانية استضافة مفاوضات لإنهاء الحرب حضت برلين، بكين على دعم جهود وقف إطلاق النار.

وأعلنت روسيا، أمس، أنها استعادت 270 عسكرياً و120 مدنياً كانوا أسرى لدى أوكرانيا، مقابل تسليم عدد مماثل من الأشخاص كانت موسكو تحتجزهم، وذلك في إطار عملية تبادل أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر ((تلغرام)): ((عاد 270 عسكرياً روسياً و120 مدنياً، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنياً)).

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العملية اكتملت بالفعل، لكن كييف وموسكو لم تؤكدا ذلك، في حين قال المصدر العسكري الأوكراني إنها لا تزال جارية.

وكتب ترامب في منشور على موقع ((تروث سوشيال)): ((اكتملت للتو عملية تبادل رئيسية للسجناء بين روسيا وأوكرانيا.. العملية ستدخل حيز التنفيذ قريباً.. تهانينا للجانبين على هذه المفاوضات.. هل يمكن أن تفضي إلى أمر كبير؟)). في الأثناء، أبدى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، شكوكاً بأن يكون الفاتيكان مكاناً محتملاً لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال لافروف: ((سيكون من غير اللائق كثيراً بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للصراع))، متهما كييف بتدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وأضاف: ((بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية)).

من جهته، أوضح الكرملين، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مكان الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، إذ قال الناطق باسمه، دميتري بيسكوف:

((مكان انعقاد المحادثات لا يمكن أن يقرره طرف واحد، يجب أن يحظى بموافقة الجانبين، في الوقت الحالي، لا يوجد قرار أو اتفاق بشأن موقع المفاوضات المقبلة.. هذا القرار سيتم اتخاذه عندما يحين الوقت المناسب)).

إلى ذلك، دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى زيادة شحناتهم من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، قائلة إنها لا تعتقد أن موسكو مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بينهما.وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي:

((لا يوجد حالياً مجال للتسوية)).وأضاف إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإجبار روسيا على أن تركن للسلام.وكتب قائلاً: ((لن يتحقق السلام إلا عندما تعجز روسيا عن الهجوم)).

دعم جهود

بدوره، حض المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، الرئيس الصيني، شي جين بينج، على دعم الجهود الدولية لجعل روسيا توافق على وقف إطلاق نار في أوكرانيا. وأكد ميرتس وشي أنهما منفتحان على التعاون في التغلب على التحديات العالمية، وفق ما قال الناطق باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس.

تدمير مسيرات

ميدانياً، ذكرت وكالة تاس للأنباء، أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على بلدة رادكيفكا في منطقة خاركيف بأوكرانيا. كما أعلنت روسيا، أنها أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت منطقة موسكو خصوصاً في هجمات جوية على البلاد لليوم الثالث على التوالي، أدت إلى تعطيل عمل عدة مطارات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ((دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 112 طائرة مسيرة أوكرانية، 24 منها كانت تتوجّه إلى موسكو)).

وفي منطقة ليبيتسك، على مسافة نحو 450 كيلومتراً جنوب شرق موسكو، تسبب تحطم طائرة مسيرة في منطقة صناعية في مدينة يليتس باندلاع حريق أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، وفق ما قال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على ((تلغرام)).