مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات "الخطاب المؤثر"

MENAFN - Al-Bayan) نظّمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار يومين متتاليين، ورشة عمل تدريبية متميزة بعنوان ((إعداد خطاب مؤثر ومقنع))، قدّمها سيف المزروعي، المستشار والمدرب المتخصص في فنون الخطابة والتأثير.

وشهدت الورشة حضوراً مميزاً من مختلف الفئات العمرية والمهنية التي تسعى إلى تطوير مهاراتها في صياغة الخطابات وتقديمها بأسلوب مقنع يجذب المستمعين، في خطوة مهمة لتعزيز التواصل اللفظي وغير اللفظي في الحياة الشخصية والمهنية.

وتناولت الورشة مفهوم التحدي في الخطابة، والتحديات الداخلية التي يواجهها المتحدثون، مثل الخوف من الفشل، والشك بالنفس، وصراع الأولويات، ومقاومة التغيير، والتردد في اتخاذ القرارات.

كما تطرقت إلى أن هذه التحديات تعتبر حجر الزاوية التي يجب معالجتها قبل الشروع في إعداد الخطاب، لأن التغلب عليها يرفع من مستوى الأداء ويعزز الثقة بالنفس.

وسلطت الضوء على منهجية إعداد الخطاب المؤثر، التي تبدأ بفهم عميق للرسالة التي يراد إيصالها، مروراً بتحديد الهدف بوضوح، وتحليل الجمهور المستهدف بدقة لضمان توافق المحتوى مع توقعاتهم واحتياجاتهم. وأشار المدرب إلى أن الإعداد المسبق يشمل صياغة الخطاب بشكل متقن، بحيث يكون بسيطاً، وواضحاً، ومؤثراً في آن واحد.

وخلال الورشة، ركّز المدرب سيف المزروعي على الجانب العملي، حيث عرّف المشاركين على مجموعة من الوسائل الحديثة في صياغة الخطاب وتقديمه، ومنها:

لغة الجسد، ككيفية استخدام حركات اليد، وتعابير الوجه، ووضعية الجسم لتعزيز الرسالة وزيادة مصداقية المتحدث، والنبرة الصوتية، كتوظيف التغييرات في الصوت من حيث القوة، والارتفاع، والسرعة، والتمهّل، واستخدام الصمت أداة فنية لإبراز النقاط المهمة، والتواصل البصري، كطرق بناء علاقة تواصل مع الجمهور عبر النظر المباشر والمنتظم.

كما تطرق إلى أهمية تعزيز الانتباه لخلق أجواء تفاعلية، وإدارة التوتر والخوف من خلال تمارين عملية وتقنيات تنفسية، وتعلم كيفية استغلال التوتر بشكل إيجابي، والتعامل مع الأسئلة والاعتراضات، حيث قدّم استراتيجيات فعالة للرد بثقة واحترافية على أسئلة الجمهور أو اعتراضاتهم.

وتضمّن برنامج الورشة مجموعة من التمارين التطبيقية التي شارك فيها الحضور بشكل مباشر، ما أتاح لهم فرصة ممارسة التقنيات المكتسبة وتطبيقها عملياً في بيئة تفاعلية.

وعلّق أحد المشاركين: ((لطالما اعتقدت أن الخطابة موهبة فطرية، لكن اليوم تعلمت أنها مهارة يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة)). بينما أضافت إحدى المشاركات: ((لم تقتصر الفائدة على مهارات الإلقاء فقط، بل تعدتها إلى بناء الثقة بالنفس بشكل عام)).