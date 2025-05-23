الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

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الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.
وأضافت المنظمة في منشور على حسابها في موقع إكس: "منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار 2025، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء".
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