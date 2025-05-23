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الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

2025-05-23 10:07:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.


وأضافت المنظمة في منشور على حسابها في موقع إكس: "منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار 2025، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء".

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