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اللواء علام السقا يزور المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

اللواء علام السقا يزور المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

2025-05-20 03:09:58
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان –PNN- قام اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وكان في استقباله مساعد مدير الامن العام الاردني للعمليات والتدريب العميد انور الطراونة، والعميد محمد عوض العبادي قائد المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة،
وخلال الزيارة، اطلع اللواء السقا على سير مجريات دورة تدريبية متخصصة متقدمة في الرماية، يشارك فيها عدد من ضباط الشرطة الفلسطينية.
واستمع إلى شرح مفصل من قبل قائد المركز العميد محمد عوض حول مناهج وأساليب التدريب والتأهيل المستخدمة.
والتقى اللواء السقا،بالفريق الكندي والمدربون الدوليين، مشيدا ً بدورهم المميز في التدريب،وعبر المدربون عن إعجابهم بالمستوى المتميز والانضباط العالي الذي أظهره ضباط الشرطة الفلسطينية خلال الدورة،و ما أظهروه من احترافية واستجابة عالية للتدريب.
وأكد اللواء السقا على أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة الضباط، مشيدًا بالدور الأردني في دعم وتأهيل الكوادر الشرطية الفلسطينية.
كما حضر،استعراضاً تدريبياً حياً حول مهارات الرماية، قدمه المشاركون في الدورة، أظهروا فيه كفاءة عالية ودقة في التنفيذ، ما يعكس مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وكما التقى اللواء السقا،بضباط الدورة معبراً عن فخره بأدائهم المتميز وحرصهم على تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الأمنية.















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