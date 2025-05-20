اللواء علام السقا يزور المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

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اللواء علام السقا يزور المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان –PNN- قام اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وكان في استقباله مساعد مدير الامن العام الاردني للعمليات والتدريب العميد انور الطراونة، والعميد محمد عوض العبادي قائد المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة،
وخلال الزيارة، اطلع اللواء السقا على سير مجريات دورة تدريبية متخصصة متقدمة في الرماية، يشارك فيها عدد من ضباط الشرطة الفلسطينية.
واستمع إلى شرح مفصل من قبل قائد المركز العميد محمد عوض حول مناهج وأساليب التدريب والتأهيل المستخدمة.
والتقى اللواء السقا،بالفريق الكندي والمدربون الدوليين، مشيدا ً بدورهم المميز في التدريب،وعبر المدربون عن إعجابهم بالمستوى المتميز والانضباط العالي الذي أظهره ضباط الشرطة الفلسطينية خلال الدورة،و ما أظهروه من احترافية واستجابة عالية للتدريب.
وأكد اللواء السقا على أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة الضباط، مشيدًا بالدور الأردني في دعم وتأهيل الكوادر الشرطية الفلسطينية.
كما حضر،استعراضاً تدريبياً حياً حول مهارات الرماية، قدمه المشاركون في الدورة، أظهروا فيه كفاءة عالية ودقة في التنفيذ، ما يعكس مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وكما التقى اللواء السقا،بضباط الدورة معبراً عن فخره بأدائهم المتميز وحرصهم على تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الأمنية.
وخلال الزيارة، اطلع اللواء السقا على سير مجريات دورة تدريبية متخصصة متقدمة في الرماية، يشارك فيها عدد من ضباط الشرطة الفلسطينية.
واستمع إلى شرح مفصل من قبل قائد المركز العميد محمد عوض حول مناهج وأساليب التدريب والتأهيل المستخدمة.
والتقى اللواء السقا،بالفريق الكندي والمدربون الدوليين، مشيدا ً بدورهم المميز في التدريب،وعبر المدربون عن إعجابهم بالمستوى المتميز والانضباط العالي الذي أظهره ضباط الشرطة الفلسطينية خلال الدورة،و ما أظهروه من احترافية واستجابة عالية للتدريب.
وأكد اللواء السقا على أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة الضباط، مشيدًا بالدور الأردني في دعم وتأهيل الكوادر الشرطية الفلسطينية.
كما حضر،استعراضاً تدريبياً حياً حول مهارات الرماية، قدمه المشاركون في الدورة، أظهروا فيه كفاءة عالية ودقة في التنفيذ، ما يعكس مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وكما التقى اللواء السقا،بضباط الدورة معبراً عن فخره بأدائهم المتميز وحرصهم على تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الأمنية.
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