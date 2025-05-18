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الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية

الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية

2025-05-18 08:07:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّمت دائرة الجمارك الأردنية عددًا من مرتباتها العاملين في المراكز والمديريات الجمركية، وذلك تقديرًا لجهودهم في ضبط عدد من القضايا المميزة والنوعية التي أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب مواد محظورة ومخالفة للقوانين.


واشار مدير عام الجمارك، لواء جمارك احمد العكاليك، الذي أشاد بكفاءة ويقظة الكوادر الجمركية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبي الدائرة، والتعاون الدائم والمستمر مع الأجهزة الأمنية.


وأكد العكاليك أن مثل هذه النجاحات تُعزّز من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتشكل دافعًا للمزيد من العطاء والانضباط المهني، مضيفًا أن الجمارك الأردنية مستمرة في تطوير أدواتها وكوادرها لتبقى في اعلى مستويات الجاهزية حماية للاقتصاد الوطني.

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