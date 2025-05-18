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الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان

الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان

2025-05-18 08:06:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، توضيحًا بعد أن روّج الإعلام الإسرائيلي صورة لـ"لقاء" بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف في الفاتيكان.
وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن "الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف، والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".
وأوضح البيان أنه خلال توجه الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه.
وأضاف البيان: "تبيّن أن الرجل هو الشيخ موفق طريف، ممثل الدروز في إسرائيل، وقد تعمّدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة".
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف الرئيس عون خصوصًا. وبالتالي، لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي".
روسيا اليوم


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