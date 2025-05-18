الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان

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الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، توضيحًا بعد أن روّج الإعلام الإسرائيلي صورة لـ"لقاء" بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف في الفاتيكان.
وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن "الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف، والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".
وأوضح البيان أنه خلال توجه الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه.
وأضاف البيان: "تبيّن أن الرجل هو الشيخ موفق طريف، ممثل الدروز في إسرائيل، وقد تعمّدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة".
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف الرئيس عون خصوصًا. وبالتالي، لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي".
روسيا اليوم
وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن "الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف، والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".
وأوضح البيان أنه خلال توجه الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه.
وأضاف البيان: "تبيّن أن الرجل هو الشيخ موفق طريف، ممثل الدروز في إسرائيل، وقد تعمّدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة".
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف الرئيس عون خصوصًا. وبالتالي، لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي".
روسيا اليوم
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