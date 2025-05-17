بيت التمويل يطلق تحديثا شاملا لتطبيق Kfhonline
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400 مليون عملية مصرفية نفذها العملاء عبر تطبيقاته البنكية خلال 2024
كشف بيت التمويل الكويتي عن تحديث شامل لتطبيق KFHonline بتصميم عصري وخدمات مصرفية ذكية، في تأكيد جديد على ريادة بيت التمويل الكويتي بالابتكار الرقمي وتميزه في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وقال نائب المدير العام للقنوات الرقمية والبديلة مشعل العبيد، إن أبرز ملامح التصميم الجديد هي:
٭ الصفحة الرئيسية الجديدة (New Landing Page): تمت إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية، ما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة وعرض احدث المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع مستخدم التطبيق.
٭ الصفحة الشخصية للعميل (Customer Profile and Benefits): يتيح التحديث للعملاء عرض تفاصيل برامجهم المصرفية والاستفادة من المزايا المخصصة لكل برنامج، مع ذكر مميزات البرنامج الذي يليه.
٭ الخدمات الجديدة (New services): البطاقة الرقمية الجديدة والفورية والتحكم بحدود الاستخدام لبطاقة الصرف الآلي.
٭ إصدار البطاقات الرقمية (Virtual cards) والتي تسهل للعميل إصدار البطاقات مسبقة الدفع من خلال التطبيق وإضافتها من ضمن المحفظة بدء عملية التسوق الإلكتروني بثوان.
والعديد من الخدمات سيتم طرحها قريبا تماشيا مع استراتيجية بيت التمويل الكويتي بالتحول الرقمي لدعم الريادة بالخدمات المصرفية المتطورة.
خدمات مصرفية بلا حدود
وأشار العبيد إلى أن الأرقام تؤكد النجاح اللافت منقطع النظير للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي، مبينا أن حجم الاستخدام وصل إلى أكثر من 400 مليون عملية مصرفية فعلية نفذها العملاء عبر تطبيقاته البنكية خلال عام 2024.
وأوضح ان KFHonline يوفر أكثر من 200 خدمة مصرفية، كما تتيح فروع بيت التمويل الكويتي الذكية «Hybrid branches» خدمات أخرى، ما يعني أن العميل لديه فرصة الاستفادة من خدمات إلكترونية غير محدودة عبر قنواتنا الإلكترونية، ويمكن للعميل التعامل مع الموظف مباشرة او استخدام أجهزة الخدمة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار العبيد إلى ان خدمات القنوات الرقمية تشمل حلول السداد والدفع الإلكتروني ومنها خدمة ومض، وفتح الحسابات إلكترونيا، والطباعة الفورية لجميع البطاقات المصرفية، وشراء وبيع الذهب، وتعديل حدود المشتريات والسحب اليومي لبطاقة الصرف الآلي، والتفاعل مع أجهزة الفروع الذكية، وإجراء معاملات كثيرة اخرى دون الحاجة لزيارة الفرع.
وقال العبيد إن مبادرات بيت التمويل الكويتي الرقمية تؤكد أنه قطع أشواطا كبيرة في التحول الرقمي، ورسخ مكانته في التفوق الرقمي ومنح العملاء تجربة مصرفية مبتكرة وسهلة.
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