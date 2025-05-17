بيت التمويل يطلق تحديثا شاملا لتطبيق Kfhonline

400 مليون عملية مصرفية نفذها العملاء عبر تطبيقاته البنكية خلال 2024

كشف بيت التمويل الكويتي عن تحديث شامل لتطبيق KFHonline بتصميم عصري وخدمات مصرفية ذكية، في تأكيد جديد على ريادة بيت التمويل الكويتي بالابتكار الرقمي وتميزه في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وقال نائب المدير العام للقنوات الرقمية والبديلة مشعل العبيد، إن أبرز ملامح التصميم الجديد هي:

٭ الصفحة الرئيسية الجديدة (New Landing Page): تمت إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية، ما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة وعرض احدث المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع مستخدم التطبيق.

٭ الصفحة الشخصية للعميل (Customer Profile and Benefits): يتيح التحديث للعملاء عرض تفاصيل برامجهم المصرفية والاستفادة من المزايا المخصصة لكل برنامج، مع ذكر مميزات البرنامج الذي يليه.

٭ الخدمات الجديدة (New services): البطاقة الرقمية الجديدة والفورية والتحكم بحدود الاستخدام لبطاقة الصرف الآلي.

٭ إصدار البطاقات الرقمية (Virtual cards) والتي تسهل للعميل إصدار البطاقات مسبقة الدفع من خلال التطبيق وإضافتها من ضمن المحفظة بدء عملية التسوق الإلكتروني بثوان.

والعديد من الخدمات سيتم طرحها قريبا تماشيا مع استراتيجية بيت التمويل الكويتي بالتحول الرقمي لدعم الريادة بالخدمات المصرفية المتطورة.

خدمات مصرفية بلا حدود

وأشار العبيد إلى أن الأرقام تؤكد النجاح اللافت منقطع النظير للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي، مبينا أن حجم الاستخدام وصل إلى أكثر من 400 مليون عملية مصرفية فعلية نفذها العملاء عبر تطبيقاته البنكية خلال عام 2024.

وأوضح ان KFHonline يوفر أكثر من 200 خدمة مصرفية، كما تتيح فروع بيت التمويل الكويتي الذكية «Hybrid branches» خدمات أخرى، ما يعني أن العميل لديه فرصة الاستفادة من خدمات إلكترونية غير محدودة عبر قنواتنا الإلكترونية، ويمكن للعميل التعامل مع الموظف مباشرة او استخدام أجهزة الخدمة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار العبيد إلى ان خدمات القنوات الرقمية تشمل حلول السداد والدفع الإلكتروني ومنها خدمة ومض، وفتح الحسابات إلكترونيا، والطباعة الفورية لجميع البطاقات المصرفية، وشراء وبيع الذهب، وتعديل حدود المشتريات والسحب اليومي لبطاقة الصرف الآلي، والتفاعل مع أجهزة الفروع الذكية، وإجراء معاملات كثيرة اخرى دون الحاجة لزيارة الفرع.

وقال العبيد إن مبادرات بيت التمويل الكويتي الرقمية تؤكد أنه قطع أشواطا كبيرة في التحول الرقمي، ورسخ مكانته في التفوق الرقمي ومنح العملاء تجربة مصرفية مبتكرة وسهلة.