انقطاع سردين (ميلو) من الأسواق الأردنية

خبرني - اشتكى مواطنون أردنيون وفق رصد خبرني من اختفاء منتج سردين ميلو من رفوف المتاجر، معتبرين غيابه خسارة لمنتج ارتبط بذاكرة أجيال من العائلات الأردنية، وخصوصًا ذات الدخل المحدود، التي طالما اعتمدت عليه كوجبة غذائية حاضرة على السفرة لسنوات طويلة.

ويُعد سردين ميلو منتجًا معلبًا شهيرًا من إنتاج شركة مغربية، ويتميّز بجودته العالية ومذاقه المميز، ما جعله من الأكثر طلبًا في الأسواق الأردنية خلال السنوات الماضية.

ويتكوّن المنتج من سمك السردين، زيت نباتي (غالبًا زيت الصويا)، ملح، وبهارات، ويتوفر بعدة نكهات أبرزها: بالزيت النباتي العادي، الزيت النباتي الحار، ونسخة خفيفة الملح المعروفة بـ"الحلو"، ويبلغ وزنه 125 غرامًا.

ويرتبط سردين ميلو في الوجدان الشعبي الأردني بمخزون من الذكريات، كوجبة سريعة ومغذية، كانت وما زالت محببة للكثيرين، ما يجعل غيابه من الأسواق موضع تساؤل وقلق لدى المستهلكين الذين يطالبون بعودته قريبًا.