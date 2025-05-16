انقطاع سردين (ميلو) من الأسواق الأردنية

انقطاع سردين (ميلو) من الأسواق الأردنية
خبرني - اشتكى مواطنون أردنيون وفق رصد خبرني من اختفاء منتج سردين ميلو من رفوف المتاجر، معتبرين غيابه خسارة لمنتج ارتبط بذاكرة أجيال من العائلات الأردنية، وخصوصًا ذات الدخل المحدود، التي طالما اعتمدت عليه كوجبة غذائية حاضرة على السفرة لسنوات طويلة.
ويُعد سردين ميلو منتجًا معلبًا شهيرًا من إنتاج شركة مغربية، ويتميّز بجودته العالية ومذاقه المميز، ما جعله من الأكثر طلبًا في الأسواق الأردنية خلال السنوات الماضية.
ويتكوّن المنتج من سمك السردين، زيت نباتي (غالبًا زيت الصويا)، ملح، وبهارات، ويتوفر بعدة نكهات أبرزها: بالزيت النباتي العادي، الزيت النباتي الحار، ونسخة خفيفة الملح المعروفة بـ"الحلو"، ويبلغ وزنه 125 غرامًا.
ويرتبط سردين ميلو في الوجدان الشعبي الأردني بمخزون من الذكريات، كوجبة سريعة ومغذية، كانت وما زالت محببة للكثيرين، ما يجعل غيابه من الأسواق موضع تساؤل وقلق لدى المستهلكين الذين يطالبون بعودته قريبًا.
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