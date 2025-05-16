12.8 مليار دينار المدفوعات الرقمية في الثلث الأول

خبرني - أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية واصلت نموها خلال العام الحالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا ببلوغها 12.81 مليار دينار، تعامل بها المستخدمون في الأردن عبر أنظمة "كليك" و"جوموبي" و"إي فواتيركم" خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي.

ووفقا للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية والتي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية بمقدار 3.85 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 43 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في الثلث الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 8.96 مليار دينار، بحسب الغد.

وأظهر رصد "الغد"، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن توزعت على النحو الآتي، خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها عبر "كليك" قرابة 5.66 مليار دينار مستحوذة على النسبة الأكبر من الإجمالي.

وعبر "جوموبي" 1.91 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" بما قيمته 5.24 مليار دينار.

وبينت الأرقام الرسمية أن الحصة الأكبر وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي" كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر" إي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية (فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).

وبالنسبة لمؤشر عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية، فقد أظهر رصد " الغد" بأنها سجلت أيضا مستوى قياسيا عندما بلغت خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي قرابة 94 مليون حركة.

وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بمقدار 38 مليون حركة وبنسبة تصل إلى 68 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهر الأول من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 56 مليون حركة.

وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي على النحو التالي، إذ بلغ عددها عبر نظام "كليك" قرابة 44 مليون حركة، وعبر نظام "جوموبي" قرابة أكثر من 26.6 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم" قرابة 24 مليون حركة.

وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، قرابة 1.81 مليون مستخدم.

وبالنسبة لنظام " جوموبي"، فقد بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي، قرابة 2.63 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر.

وقالت البيانات، "عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.68 مليون مستخدم".

MENAFN16052025000151011027ID1109560167