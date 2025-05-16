12.8 مليار دينار المدفوعات الرقمية في الثلث الأول

12.8 مليار دينار المدفوعات الرقمية في الثلث الأول
خبرني - أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية واصلت نموها خلال العام الحالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا ببلوغها 12.81 مليار دينار، تعامل بها المستخدمون في الأردن عبر أنظمة "كليك" و"جوموبي" و"إي فواتيركم" خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي.
ووفقا للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية والتي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية بمقدار 3.85 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 43 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في الثلث الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 8.96 مليار دينار، بحسب الغد.
وأظهر رصد "الغد"، أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن توزعت على النحو الآتي، خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها عبر "كليك" قرابة 5.66 مليار دينار مستحوذة على النسبة الأكبر من الإجمالي.
وعبر "جوموبي" 1.91 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" بما قيمته 5.24 مليار دينار.
وبينت الأرقام الرسمية أن الحصة الأكبر وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي" كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر" إي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية (فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وبالنسبة لمؤشر عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية، فقد أظهر رصد " الغد" بأنها سجلت أيضا مستوى قياسيا عندما بلغت خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي قرابة 94 مليون حركة.
وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بمقدار 38 مليون حركة وبنسبة تصل إلى 68 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهر الأول من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 56 مليون حركة.
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي على النحو التالي، إذ بلغ عددها عبر نظام "كليك" قرابة 44 مليون حركة، وعبر نظام "جوموبي" قرابة أكثر من 26.6 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم" قرابة 24 مليون حركة.
وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، قرابة 1.81 مليون مستخدم.
وبالنسبة لنظام " جوموبي"، فقد بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي، قرابة 2.63 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر.
وقالت البيانات، "عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.68 مليون مستخدم".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين