تعاون بين "العين للشطرنج" والاتحاد الدولي لإطلاق أكاديمية متخصصة

تعاون بين "العين للشطرنج" والاتحاد الدولي لإطلاق أكاديمية متخصصة
من جانب آخر، أثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على النجاح المميز لبطولة آسيا الفردية لشطرنج للرجال والسيدات، لفئة الأساتذة والتي اختتمت أمس في العين بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، برقم قياسي على مستوى القارة، وسط منافسات مميزة، وروح رياضية عالية، تؤكد أن الشطرنج الآسيوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، مشيداً بجهود اللجان التنظيمية والفنية والإدارية، وفرق العمل، والمتطوعين. وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى والمتأهلين إلى كأس العالم 2025، متمنياً لهم تمثيلاً مشرفاً لقارة آسيا في هذا المحفل العالمي الكبير.
وقال إن فوز روسيا وكازاخستان بالمركز الأول في بطولة الشطرنج الخاطف، وإيران وجمهورية الصين الشعبية في بطولة آسيا للشطرنج الكلاسيكي، يؤكد تميز هذه الدول في تقديم نماذج مشرفة لرياضة الشطرنج على المستويين الآسيوي والدولي.
وكشف الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، عن قرار الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمنح تنظيم النسخة المقبلة من بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات - قطاع الأساتذة، إلى منغوليا، تقديراً لجهودها المستمرة في تطوير الشطرنج، والثقة الكبيرة في قدرتها على تنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة هذه البطولة القارية العريقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين