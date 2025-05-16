تعاون بين "العين للشطرنج" والاتحاد الدولي لإطلاق أكاديمية متخصصة

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، توقيع اتفاقية بين نادي العين والاتحاد الدولي، لإطلاق أكاديمية عالمية متخصصة في اللعبة بمدينة العين، لتطوير الشطرنج على مستوى العالم، واحتضان المواهب من مختلف القارات، وتقديم برامج تدريبية احترافية عبر أفضل المدربين الدوليين، ضمن منظومة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بعدد 10 لغات مختلفة.

من جانب آخر، أثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على النجاح المميز لبطولة آسيا الفردية لشطرنج للرجال والسيدات، لفئة الأساتذة والتي اختتمت أمس في العين بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، برقم قياسي على مستوى القارة، وسط منافسات مميزة، وروح رياضية عالية، تؤكد أن الشطرنج الآسيوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، مشيداً بجهود اللجان التنظيمية والفنية والإدارية، وفرق العمل، والمتطوعين. وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى والمتأهلين إلى كأس العالم 2025، متمنياً لهم تمثيلاً مشرفاً لقارة آسيا في هذا المحفل العالمي الكبير.

وقال إن فوز روسيا وكازاخستان بالمركز الأول في بطولة الشطرنج الخاطف، وإيران وجمهورية الصين الشعبية في بطولة آسيا للشطرنج الكلاسيكي، يؤكد تميز هذه الدول في تقديم نماذج مشرفة لرياضة الشطرنج على المستويين الآسيوي والدولي.

وكشف الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، عن قرار الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمنح تنظيم النسخة المقبلة من بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات - قطاع الأساتذة، إلى منغوليا، تقديراً لجهودها المستمرة في تطوير الشطرنج، والثقة الكبيرة في قدرتها على تنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة هذه البطولة القارية العريقة.