ريم الحساني.. إماراتية تقتحم مجال صناعة القوارب الأولمبية

MENAFN - Al-Bayan) لا تعد المرأة الإماراتية منافساً للرجل الإماراتي، وإنما تعد شريكاً أساسياً من شأنه أن يسهم في تحقيق الإنجازات الحضارية للدولة في أبهى صورها.

وأوضحت ريم أحمد حسن الحساني، أول رائدة أعمال إماراتية في مجال صناعة القوارب، أن المرأة الإماراتية اليوم مؤهلة باقتدار من جميع الجوانب وبلا استثناء.

وتعتبر الحساني أول إماراتية تصنع قوارب أولمبية بأيادٍ إماراتية، وتبدي فخرها بأن هذه الصناعة اليوم تحمل اسم ((صُنع في الإمارات)).

ولفتت الحساني إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المواهب الرياضية التي يمكن اكتشافها ودعمها لتحقيق التفوق والريادة في القطاع الرياضي.

وقالت ريم الحساني في حديثها لـ((البيان)): ((لقد وصلت المرأة الإماراتية للعديد من المواقع والإنجازات في مناحي المجتمع الإماراتي السياسي والاقتصادي واجتماعي والثقافي، بل أصبحت عنصراً مهماً من عناصر دعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وشخصياً أفتخر بإنجازاتي العديدة التي تتمثل في كوني أول إماراتية تصنع القوارب الأولمبية، ومؤسسة لنادٍ بحري رياضي، ومبتكرة رياضة التجديف الجبلي في الدولة، وكنت أول من نظم بطولة تجديف في بيئة جبلية إماراتية مستدامة، إضافة إلى مشاركتي في معارض دولية، وإصداري لكتابي ((بعض الأوقات – بداية جديدة))، وهو عبارة عن توثيق لرحلتي، ليس فقط في كوني رياضية أو سيدة أعمال، لكن كإنسانة مرت بتجارب كثيرة في الحياة، عن الألم، والأمل، وإعادة التوازن بعد الخسارة، وجميع ما مررت به كان عبارة عن ولادة فكرة نادٍ رقمي بحري نسائي يستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث أعمل وفريق عملي على إطلاقه قريباً)).

وأطلقت الحساني بطولة التجديف الجبلي في إمارة رأس الخيمة في نسختها الأولى، التي كانت تحديداً في عام 2021، وأوضحت أن من أبرز الأهداف إبراز المعالم السياحية في الإمارات، وتعزيز الحياة الاجتماعية من خلال الرياضة والتواصل مع الطبيعة، حيث تضم رياضة التجديف مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وأعمار متفاوتة، يلتقون ويمارسونها وسط الجبال، مع الركض، ومن خلال ذلك يكون الاستمتاع بالأماكن السياحية.

ولأنها شخصية قيادية وناجحة، أشارت الحساني إلى أن أهم ما يجب أن يتحلى به الشخص القيادي لتحقيق النجاح هو وضوح خطة عمله، وحصوله أيضاً على التدريب اللازم والخبرة الكافية، والحرص التام على تحديد الهدف.

طموح

وأعربت ريم الحساني عن طموحها لإطلاق المزيد من الرياضات المتنوعة والمبتكرة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة وجهة للرياضة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الرياضة للجميع، وخلق بيئة صحية تدعم تعزيز الاستدامة.

ووجهت كلمتها إلى الشباب المقبلين على الاستثمار بضرورة التوجه نحو المشروع الصحيح، الذي يكون لديهم إلمام تام به، والعزم والإصرار على تحقيق النجاح، وعدم الاستسلام بسهولة للصعوبات والتحديات.