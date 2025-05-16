هجن الرئاسة تتألق في انطلاق أشواط الحول والزمول بـ"ختامي الوثبة"

MENAFN - Al-Bayan) تألقت هجن الرئاسة في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ((ختامي الوثبة 2025)).

وشهد المهرجان انطلاقة تحديات الكبار بأشواط الحول والزمول لمسافة 8 كيلومترات، بالميدان الجنوبي بالوثبة، حيث اقتصرت المنافسات على الفترة الصباحية عبر 13 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت هجن الرئاسة في الفوز بالناموس في 12 شوطاً من إجمالي الأشواط.

كما شهدت انطلاقة أشواط الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ تألقاً كبيراً لمضمري هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي ومحمد عتيق بن زيتون المهيري اللذين سيطرا على أغلب الأشواط.

وتوجت ((الشاهينية)) لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بالمركز الأول في أول أشواط الحول، إذ قطعت مسافة الشوط في توقيت قدره 12:32:13 دقيقة، وحلق ((مبشر)) لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بصدارة الزمول في الشوط الثاني بتوقيت قدره 12:45:38 دقيقة، فيما تألقت ((حشيمة)) في الشوط الثالث للحول بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وتمكنت من تحقيق أفضل توقيت زمني خلال المنافسات بـ 12:19:14 دقيقة.

وحصدت هجن الرئاسة لقب الأشواط من الرابع وحتى السادس عن طريق ((هملول)) بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بتوقيت قدره 12:47:78 دقيقة، و((الشبابية)) بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بتوقيت زمني قدره 12:12:49:28 دقيقة، و((الطايفة)) بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد في الشوط السادس المخصص للحول، بعد أنهت السباق في زمن قدره 12:32:93 دقيقة.

وأهدى ((شاهين)) هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط السابع المخصص للزمول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 12:46:40 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لتحصد المركز الأول في الأشواط من الثامن وحتى الثالث عشر، عبر((لافية)) بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، في ثامن الأشواط للحول، بتوقيت قدره 12:23:32 دقيقة، و((بحور)) مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في تاسع الأشواط للحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 12:44:16 دقيقة، و((مياس)) مع نفس المضمر في عاشر الأشواط المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:50:60 دقيقة، و((علاج)) مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الحادي عشر المخصص للحول، بعد أن كانت المطية أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:99 دقيقة، و((محبوبة)) مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في الشوط الثاني عشر، المخصص للحول، بعد أن تفوقت على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:31 دقيقة.

واختتمت أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ بفوز ((هملول)) بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، إذ نجح في خطف المركز الأول مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:57:42 دقيقة.

وتتواصل اليوم، تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وبنفس عدد الأشواط (13 شوطاً)، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للفائزين.