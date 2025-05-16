هوية الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين تتضح اليوم

MENAFN - Al-Bayan) تظهر اليوم هوية الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين بقيام 6 مباريات في توقيت موحد الساعة السادسة و10 دقائق مساء وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 28 لدوري الدرجة الأولى، ويحتاج الظفرة متصدر الترتيب برصيد 50 نقطة إلى التعادل فقط أمام مضيفه الإمارات خلال اللقاء، الذي يقام على ملعب الصقور برأس الخيمة، وإذا قدر لفارس الظفرة تحقيق الفوز سيقربه ذلك أكثر من نيل درع المحترفين، أما الهزيمة فستؤجل الصعود إلى حين معرفة نتيجة مباراة العربي الثالث برصيد 43، الذي تبقت له مباراتان فقط اليوم أمام الفجيرة، وخلال الجولة الـ30 بعد أسبوعين ضد الظفرة، وحتى إذا فاز العربي في المباراتين فلن يكون بمقدوره التأهل للمحترفين؛ لأن رصيده حينها سيصل إلى 49 نقطة وللظفرة ودبا 50 نقطة أما فريق الفجيرة الرابع 42 نقطة ففرصه في الصعود تبدو صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وتتمثل في تحقيق الانتصار اليوم على العربي، وانتظار تعثر دبا على ملعب الذيد، وذلك للإبقاء على آماله قائمة مع العلم أن الفجيرة يملك 3 مباريات ضد العربي وغلف أف سي الهابط رسمياً لدوري الثانية ومجد الذي ضمن بقاءه في دوري الهواة موسماً آخر، أما فيما يتعلق بفرصة دبا الفجيرة فمصير الفريق بيد اللاعبين بشرط تحقيق الفوز اليوم على الذيد دون النظر لنتيجة مباراة العربي والفجيرة، ففوز دبا يضمن له الصعود مباشرة وفي حال تعادل دبا مع الذيد وفوز الفجيرة فإن حسم الصعود سيؤجل للجولة المقبلة.

وفي بقية المباريات المقامة اليوم وتلعب من أجل تحسين المراكز تقام 3 مواجهات ليس لها أي علاقة بالصعود وإنما تعتبر نتائجها تحصيل حاصل، إذ يلتقي حتا بفريق الجزيرة الحمراء، ويحتل الإعصار المركز السادس برصيد 41 نقطة والجزيرة الحمراء الحادي عشر ب 26 نقطة، وفي مباراة ثانية يستقبل الحمرية الثاني عشر ب 26 نقطة ضيفه مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويلتقي غلف اف سي الهابط لدوري الثانية برصيد 8 نقاط بفريق غلف يونايتد العاشر برصيد 27 نقطة.