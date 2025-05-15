الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في الضفة

الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في الضفة
وسُمع دوي إطلاق نار في بلدة طمون أمس، في حين أظهرت لقطات ألسنة اللهب والدخان الأسود في الطابق العلوي من منزل بينما كان جنود إسرائيليون واقفون أمامه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي هدم المنزل الذي قُتل فيه الشبان الفلسطينيون.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل خمسة فلسطينيين وصفهم بـ((إرهابيين))، وألقى القبض على سادس تحصن في مبنى ببلدة طمون جنوبي مدينة جنين بعد تبادل لإطلاق النار واستخدام جنود إسرائيليين صواريخ محمولة على الكتف (إنيرجا).
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا هوية الفلسطينيين الخمسة في أحد المباني خلال عملية جرت الليلة قبل الماضية في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. ولم يوضح بيان الجيش كيف تأكد من كونهم ((إرهابيين))، لكنه قال إن الجنود عثروا على البنادق التي استخدموها. وقال الجيش أيضاً إنه ألقى القبض على ثلاثة مسلحين في طوباس المجاورة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش أخذ أربع جثث. وقالت جمعية الهلال الأحمر المحلية إنها انتشلت جثة خامسة من مبنى محترق.
من جانبه، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه يجب تدمير بلدتي بروقين والزاوية الفلسطينيتين القريبتين من مكان إطلاق نار أودى بحياة مستوطنة، ودعا إلى تدمير مدن وقرى في الضفة ((كما نقوم بتدمير رفح وخان يونس وغزة)).
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يأمل أن تتمكن قوات الأمن من العثور بسرعة على المسؤولين عن مقتل المستوطنة، في حين تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القوات التي كانت تبحث عن المهاجم.
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