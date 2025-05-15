الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في الضفة

MENAFN - Al-Bayan) قتل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، بعد ساعات من مقتل مستوطنة إسرائيلية في إطلاق نار، بينما دعا قادة متطرفون مؤيدون للاستيطان، بينهم وزير في الحكومة، إلى تدمير بلدات فلسطينية.

وسُمع دوي إطلاق نار في بلدة طمون أمس، في حين أظهرت لقطات ألسنة اللهب والدخان الأسود في الطابق العلوي من منزل بينما كان جنود إسرائيليون واقفون أمامه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي هدم المنزل الذي قُتل فيه الشبان الفلسطينيون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل خمسة فلسطينيين وصفهم بـ((إرهابيين))، وألقى القبض على سادس تحصن في مبنى ببلدة طمون جنوبي مدينة جنين بعد تبادل لإطلاق النار واستخدام جنود إسرائيليين صواريخ محمولة على الكتف (إنيرجا).

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا هوية الفلسطينيين الخمسة في أحد المباني خلال عملية جرت الليلة قبل الماضية في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. ولم يوضح بيان الجيش كيف تأكد من كونهم ((إرهابيين))، لكنه قال إن الجنود عثروا على البنادق التي استخدموها. وقال الجيش أيضاً إنه ألقى القبض على ثلاثة مسلحين في طوباس المجاورة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش أخذ أربع جثث. وقالت جمعية الهلال الأحمر المحلية إنها انتشلت جثة خامسة من مبنى محترق.

من جانبه، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه يجب تدمير بلدتي بروقين والزاوية الفلسطينيتين القريبتين من مكان إطلاق نار أودى بحياة مستوطنة، ودعا إلى تدمير مدن وقرى في الضفة ((كما نقوم بتدمير رفح وخان يونس وغزة)).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يأمل أن تتمكن قوات الأمن من العثور بسرعة على المسؤولين عن مقتل المستوطنة، في حين تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القوات التي كانت تبحث عن المهاجم.