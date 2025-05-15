البيت الأبيض: لقاء ترمب وبوتين قد يحدث قريبا

البيت الأبيض: لقاء ترمب وبوتين قد يحدث قريبا
خبرني - توقع سيباستيان غوركا، كبير مديري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ونائب مساعد الرئيس الأمريكي، حدوث لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في القريب العاجل.
وقال غوركا خلال مقابلة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "بوليتيكو": "عندما يحين الوقت المناسب، سيجد الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) نفسه في نفس الغرفة مع بوتين. ولكن حسب توقعاتي، سيحدث هذا قريبا".
وأوضح غوركا أن الرئيس الأمريكي يتعامل بواقعية فيما يخص الجانب الإقليمي للتسوية الأوكرانية، قائلا: "نعترف بالواقع على الأرض أولا. نحن لسنا طوباويين، ولا نؤمن بالمدينة الفاضلة. وأولويتنا الوحيدة هي وقف إراقة الدماء. والباقي يأتي لاحقا".
وكان من المقرر أن تعقد اليوم في إسطنبول أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، لكنها أُجلت إلى يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تجري في نفس مكان عام 2022 - مكتب دولما باهتشي التابع للرئاسة التركية في وسط إسطنبول.
ونقلت وكالة "رويترز" الليلة الماضية عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه أن ترامب، الذي كان يفكر سابقا في السفر إلى تركيا للمشاركة في المفاوضات، تخلى عن هذه الفكرة. وفي ظل توقعات باحتمال لقائه مع القائد الروسي، قال الرئيس الأمريكي إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة، لكن وجهته الدقيقة غير معروفة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تحقيق اختراق في النزاع لن يتم إلا عبر لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن تاريخ اللقاء المحتمل لم يُحدد بعد، وأن على الطرفين أن يقررا كيفية تنظيم حوار بين زعيمي البلدين.
وفي الأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الروسي على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، مؤكدا أنه لا يستبعد إمكانية تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار ستلتزم به كييف.
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