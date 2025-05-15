البيت الأبيض: لقاء ترمب وبوتين قد يحدث قريبا

خبرني - توقع سيباستيان غوركا، كبير مديري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ونائب مساعد الرئيس الأمريكي، حدوث لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في القريب العاجل.

وقال غوركا خلال مقابلة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "بوليتيكو": "عندما يحين الوقت المناسب، سيجد الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) نفسه في نفس الغرفة مع بوتين. ولكن حسب توقعاتي، سيحدث هذا قريبا".

وأوضح غوركا أن الرئيس الأمريكي يتعامل بواقعية فيما يخص الجانب الإقليمي للتسوية الأوكرانية، قائلا: "نعترف بالواقع على الأرض أولا. نحن لسنا طوباويين، ولا نؤمن بالمدينة الفاضلة. وأولويتنا الوحيدة هي وقف إراقة الدماء. والباقي يأتي لاحقا".

وكان من المقرر أن تعقد اليوم في إسطنبول أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، لكنها أُجلت إلى يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تجري في نفس مكان عام 2022 - مكتب دولما باهتشي التابع للرئاسة التركية في وسط إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" الليلة الماضية عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه أن ترامب، الذي كان يفكر سابقا في السفر إلى تركيا للمشاركة في المفاوضات، تخلى عن هذه الفكرة. وفي ظل توقعات باحتمال لقائه مع القائد الروسي، قال الرئيس الأمريكي إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة، لكن وجهته الدقيقة غير معروفة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تحقيق اختراق في النزاع لن يتم إلا عبر لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن تاريخ اللقاء المحتمل لم يُحدد بعد، وأن على الطرفين أن يقررا كيفية تنظيم حوار بين زعيمي البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الروسي على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، مؤكدا أنه لا يستبعد إمكانية تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار ستلتزم به كييف.