هكذا احتفى برج خليفة بزيارة ترمب

خبرني - أشاد البيت الأبيض، باحتفاء برج خليفة، بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دولة الإمارات.

وقال البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: برج خليفة، أطول مبنى في العالم، استقبل للتو أمريكا والرئيس ترمب باللون الأحمر والأبيض والأزرق.

ونشر البيت الأبيض صورة لبرج خليفة، مضاء بألوان العلم الأمريكي، احتفاء بزيارة دولة يجريها الرئيس دونالد ترامب إلى دولة الإمارات.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الرئيس دونالد ترمب في قصر الوطن في أبوظبي والذي يقوم بـ"زيارة دولة" إلى الإمارات حيث رحب بالرئيس الأمريكي مؤكداً أهمية الزيارة في دفع علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات.. مثمناً ما عبر عنه الرئيس الأمريكي من توجهات إيجابية تجاه تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الأميركية منذ توليه منصبه والتي ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس دونالد ترمب آفاق التعاون وفرص توسيع مجالاته خاصة الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود ودفعها نحو المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين " ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.