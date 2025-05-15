هكذا احتفى برج خليفة بزيارة ترمب
خبرني - أشاد البيت الأبيض، باحتفاء برج خليفة، بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دولة الإمارات.
وقال البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: برج خليفة، أطول مبنى في العالم، استقبل للتو أمريكا والرئيس ترمب باللون الأحمر والأبيض والأزرق.
ونشر البيت الأبيض صورة لبرج خليفة، مضاء بألوان العلم الأمريكي، احتفاء بزيارة دولة يجريها الرئيس دونالد ترامب إلى دولة الإمارات.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الرئيس دونالد ترمب في قصر الوطن في أبوظبي والذي يقوم بـ"زيارة دولة" إلى الإمارات حيث رحب بالرئيس الأمريكي مؤكداً أهمية الزيارة في دفع علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات.. مثمناً ما عبر عنه الرئيس الأمريكي من توجهات إيجابية تجاه تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الأميركية منذ توليه منصبه والتي ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس دونالد ترمب آفاق التعاون وفرص توسيع مجالاته خاصة الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود ودفعها نحو المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين " ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.
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