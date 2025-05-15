جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

خبرني - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب.

أدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط الأراضي المحتلة، وفقا لصحافيين في وكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وهذه هي المرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ من اليمن.

في وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب "بصاروخ بالستي فرط صوتي".

وفي الرابع من أيار/مايو، استهدف صاروخ أطلقه الحوثيون محيط مطار بن غوريون.

وكانت هذه المرة الأولى التي يطال فيها صاروخ محيط المطار الدولي في تل أبيب. وسقط الصاروخ بالقرب من مرأب سيارات المطار، وأصاب ستة أشخاص بجروح.