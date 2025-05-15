ثورة فضائية.. اليابان تطور بطارية نووية تدوم 100 عام

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة علمية غير مسبوقة، كشفت اليابان عن مشروع لتطوير بطارية نووية يمكنها تزويد المركبات والمجسات الفضائية بالطاقة لأكثر من مئة عام، ما يمهد الطريق لإنهاء الاعتماد على الطاقة الشمسية في المهام الفضائية بعيدة المدى.

ويقوم على المشروع تحالف علمي يضم هيئة الطاقة الذرية اليابانية (JAEA)، ووكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، والمعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة (AIST)، حيث يهدف هذا الفريق إلى إنتاج نموذج أولي للبطارية بحلول عام 2029، وفقا لموقع sustainability-times.

بديل للبلوتونيوم... ويدوم أكثر

وتعتمد البطارية الجديدة على عنصر "الأمريكيوم"، وهو مادة مشعة مشتقة من البلوتونيوم المستخدم في الوقود النووي المستهلك، ويُعد هذا العنصر أقل تقييدا قانونيا في اليابان مقارنة بالبلوتونيوم، ما يمنحه ميزة كبيرة للاستخدام في التطبيقات الفضائية. ورغم أن الأمريكيوم يولّد حرارة أقل، إلا أنه يوفر طاقة مستقرة وطويلة الأمد، بحسب ما أوضحه باحثون من هيئة الطاقة الذرية.

وأكد كبير الباحثين في المركز النووي التابع للهيئة، ماساهيدي تاكانو، أن البطارية الجديدة تمثل حلا عمليا ومستداما لتزويد المجسات الفضائية بالطاقة في البيئات التي لا تصلها أشعة الشمس.

تأمين العنصر المشع وتطوير نظام آمن

وأعلنت الهيئة عن نجاحها في استخلاص الأمريكيوم من وقود "MOX" المخزن لديها، مشيرة إلى أن هذه العملية تضمن مصدرا محليا مستقرا للعنصر النادر، كما طوّرت طريقة لتغليف الأمريكيوم داخل كبسولات معدنية محكمة، بهدف منع تسرب الإشعاع وضمان السلامة في حال وقوع حوادث أثناء عمليات الإطلاق.

تجربة ناجحة تمهد للمستقبل

وفي تجربة أولية، تمكن فريق العمل من تشغيل مصابيح LED باستخدام طاقة ناتجة عن تحلل الأمريكيوم، وهو ما اعتُبر دليلا عمليا على قدرة العنصر على توليد كهرباء مستقرة لفترات طويلة عبر تقنيات أشباه الموصلات.

نهاية الاعتماد على الشمس؟

من المتوقع أن تُحدث البطارية النووية الجديدة تحولا جذريا في مهام الفضاء، خصوصا تلك الموجهة إلى مناطق مظلمة أو بعيدة عن الشمس مثل الكويكبات الخارجية والجانب المظلم من القمر، كما تشير التقديرات إلى أن هذه التقنية ستوفر مصدرا للطاقة يمكن الاعتماد عليه لعقود من الزمن، دون الحاجة لإعادة الشحن أو الصيانة.

وبهذا المشروع، تخطو اليابان خطوة متقدمة نحو قيادة الجيل الجديد من تقنيات الفضاء، في وقت يتزايد فيه التنافس الدولي على اكتشاف الفضاء العميق.