العالم ينتقد إسرائيل ويدعو لإنقاذ غزة من كارثة محققة

MENAFN - Al-Bayan) دعا عديد من قادة ومسؤولي العالم والمنظمات الإنسانية، إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة، وحيث أعلن الدفاع المدني مقتل 80 فلسطينياً على الأقل في القطاع، بينهم 25 في جباليا شمالي القطاع جراء غارات جوية إسرائيلية منذ فجر أمس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس: ((فيما يتعلق بغزة، أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق)).

ودعا ميرتس لتفادي مجاعة في غزة، وقال: ((نتوقع بذل جهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين نشهد معاناتهم، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن)).

ونددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بوضع إنساني ((لا يمكن تبريره)) في غزة. وجددت في كلمة أمام النواب الإيطاليين ((ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ...

في مواجهة وضع إنساني في غزة لا أجد أي صعوبة في القول إنه يصبح بشكل متزايد مأسوياً)). حتى المجلس المركزي لليهود في ألمانيا طالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر: ((على الحكومة الإسرائيلية أن تقبل بحقيقة أنها تتحمّل أيضاً مسؤولية تجاه السكان المدنيين في غزة - ويشمل ذلك أيضاً منح الإذن بإدخال الإمدادات والمساعدات العينية)).

بدورها، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بالتسبب بـ((كارثة إنسانية متعمدة)) وربط المساعدات بالتهجير القسري للفلسطينيين. وقالت في بيان: ((نشهد في الوقت الراهن، تهيئة الظروف للقضاء على حياة الفلسطينيين في غزة)).

وحذرت من أن فرقها الطبية الميدانية ((لاحظت زيادة بنسبة 32 % في عدد المرضى الذين يعانون من سوء التغذية خلال الأسبوعين الماضيين)). وأضافت، ((تناقص مخزونات الوقود يحد من القدرة على تحلية المياه وتوزيعها)).

وتابعت المنظمة، ((ما زالت المرافق الصحية التي لا تزال تعمل، والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في العدد والقدرة الاستيعابية للسكان، تتعرض للهجوم، وتعاني من التناقص السريع في مخزون الأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية)).

ميدانياً، قال محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني إن عدد من قتلهم القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مُنذ فجر الأربعاء وصل إلى 80 بينهم 59 في شمال القطاع.

ومساء أمس، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء ((فوري)) لسكان في منطقة حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة، مؤكداً أنه ((سيهاجم ... المنطقة بقوة شديدة)).