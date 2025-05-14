الريم عبد الله تفكك ألغاز المتفجرات وتلهم العالم

MENAFN - Al-Bayan) ">سطع في القمة الشرطة العالمية بنسختها الرابعة، نجم إماراتي لامع، وهو الملازم أول مهندس مساعد خبير متفجرات، الريم عبدالرحمن عبدالله، من إدارة المتفجرات بشرطة دبي.

ولم تكن الريم مجرد مشارِكة في هذا الحدث الدولي الرائد الذي جمع نخبة خبراء الأمن والشرطة والمتحدثين من شتى بقاع الأرض لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل العمل الشرطي، بل كانت أيقونة نسائية ملهمة، وقائدة حوارية تناولت ببراعة مستقبل الأمن الرقمي.

أول ضابط

الريم، التي تعد أول ضابط من العنصر النسائي على مستوى الدولة متخصص في تفكيك المتفجرات، قادت جلسة حوارية معمقة سلطت الضوء على التحول الرقمي المتسارع في المجال الأمني والشرطي.

وبعين الخبيرة استعرضت أحدث التقنيات والتطورات المستقبلية التي تبشر بتحليل أعمق للجرائم وحلول أكثر فعالية، ولم تغفل عن مناقشة التحديات البارزة وسبل تذليلها بتعاون دولي مثمر.

لم يقتصر دور الريم على إدارة الحوار، بل كانت إدارتها على أهبة الاستعداد للمشاركة الفاعلة في منتدى متخصص ضمن فعاليات القمة، يتناول أدق التفاصيل المتعلقة بعالم المتفجرات، ومن خلال هذا المنتدى، يتم استعراض أحدث الدراسات والأبحاث المتقدمة.

وعقد جلسات حوارية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف القيّمة في هذا المجال الحساس، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق المستقبل وأفضل الممارسات العالمية.

مجال دقيق

بثقة واعتزاز، أكدت الريم على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً لا يستهان به في مختلف المجالات الأمنية المتخصصة، بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وعبّرت عن فخرها بكونها الرائدة النسائية في مجال التعامل مع المتفجرات وإبطال القنابل على مستوى الدولة، مشيرة إلى سبع سنوات قضتها في هذا المجال الدقيق، تعاملت خلالها باحترافية عالية مع الذخائر والأجسام المشبوهة، ملتزمة بأعلى المعايير والإجراءات الأمنية المعتمدة في شرطة دبي.

مسيرة أكاديمية

مسيرة الريم الأكاديمية خير سند لمسيرتها المهنية، فهي حاصلة على درجة الماجستير في هندسة المتفجرات من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة عام 2021، بعد أن تخرجت في تخصص التقنيات الحيوية في جامعة الشارقة.

ولم تنسَ الريم الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته أسرتها في دعمها لتحقيق هذا النجاح، وتجاوز التحديات التي واجهتها خلال دراستها في الخارج بالتزامن مع جائحة كورونا، مؤكدة أن التوازن بين العمل والحياة والدراسة كان مفتاح تخطي هذه الصعاب.

تمثيل المرأة

وفي ختام حديثها، شددت الريم على أن تمثيل المرأة الإماراتية في قمة الشرطة العالمية هذا العام كان حضوراً لافتاً ومشرّفاً، وبرهاناً قاطعاً على كفاءة وقدرة المرأة الإماراتية على التميز في أصعب وأندر المجالات الأمنية المتخصصة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتمكين الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة.