ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة ونتانياهو يرفض

MENAFN - Al-Bayan) ">تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض، أمس، بالعمل على إنهاء حرب غزة، بعد أن عرضت إدارته مقترحاً جديداً يبدأ بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع كخطوة أولى لوقف الحرب وتمهيداً لتسوية شاملة، رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي دعاه ترامب لاغتنام فرصة استعادة المحتجزين عبر التفاوض.

مؤكداً أن المقترح يمثل فرصة نادرة لوقف التصعيد الدموي. وتابع: ((لا بد من الوصول لوقف إطلاق نار في غزة في أقرب فرصة)). وبعد اجتماع مغلق في الدوحة، أمس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قال ترامب: ((سنجلب السلام ليس في هذه المنطقة فقط، وأعتقد أن لدينا بعض الأخبار الجيدة قريباً)).

وخلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأمريكية، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن.

((ولا بد من دخول المساعدات لقطاع غزة دون قيد أو شرط، سيكون من الصعب إيصال المساعدات بدون وقف إطلاق النار)). وكشفت مصادر إسرائيلية، أمس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قدم خطة شاملة تتضمن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، وتخلي حركة حماس عن الحكم في غزة، وعرضها في الدوحة التي زارها برفقة ترامب، لكن نتانياهو ما زال يتحدث عن صفقة جزئية لا تتضمن نهاية الحرب.

ونقل موقع ((واللا)) الإسرائيلي عن مسؤولَين إسرائيليين أن نتانياهو يبدي ((صفر مرونة)). وفي شأن العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض في اليوم الثاني من جولة ترامب الخليجية وخلال إحاطة صحفية مع أمير قطر، اتفق الزعيمان على بيان نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأعلن البيت الأبيض أن الاتفاقات التي وقّعها ترامب وأمير قطر ستحقق ((تبادلاً اقتصادياً بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل)). وأعلن الرئيس ترامب أيضاً عن صفقات اقتصادية بقيمة إجمالية تزيد على 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، منها 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777 إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

وتتضمن الاتفاقات أيضاً بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.

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