أسبوع فن الرياض يختتم نسخته الافتتاحية بإرث فنيّ لافت

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أسبوع فن الرياض يختتم نسخته الافتتاحية بإرث فنيّ لافت
(MENAFN- Asdaf News) اختتمت هيئة الفنون البصرية، مؤخراً، النسخة الافتتاحية من أسبوع فن الرياض، بعد أن استقبلت أكثر من 17 ألف زائر ، في 13 موقعاً متنوعاً بأنحاء مدينة الرياض. وقد مثّل منصة غير تجارية مخصصة لدعم الفن السعودي المعاصر، وتعزيز التبادل الثقافي، وإبراز الزخم الإبداعي الذي تشهده المملكة.
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