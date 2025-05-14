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أسبوع فن الرياض يختتم نسخته الافتتاحية بإرث فنيّ لافت

أسبوع فن الرياض يختتم نسخته الافتتاحية بإرث فنيّ لافت

2025-05-14 03:12:48
(MENAFN- Asdaf News) اختتمت هيئة الفنون البصرية، مؤخراً، النسخة الافتتاحية من أسبوع فن الرياض، بعد أن استقبلت أكثر من 17 ألف زائر ، في 13 موقعاً متنوعاً بأنحاء مدينة الرياض. وقد مثّل منصة غير تجارية مخصصة لدعم الفن السعودي المعاصر، وتعزيز التبادل الثقافي، وإبراز الزخم الإبداعي الذي تشهده المملكة.

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