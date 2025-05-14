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أنصار الله اليمنية: استهدفنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة

أنصار الله اليمنية: استهدفنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة

2025-05-14 03:08:54
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء -PNN- أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية عن تنفيذ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ بصاروخ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، وقد حققَ الصاروخُ هدفَه بنجاحٍ، وأجبر ملايين المستوطنين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطار قرابةَ الساعة، ويعدُّ هذا هو الصاروخُ الثالثُ خلالَ أقلِّ من 24 ساعة.

وقال الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع "في وقتٍ سابق من مساء أمس، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار."

واضاف "تهدفُ عملياتُ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ إلى وقفِ العدوانِ على إخوانِنا الصامدينَ الصابرينَ في قطاعِ غزة، ووقفِ حربِ الإبادةِ ووقفِ المجازرِ المستمرةِ بحقِّهم حتى هذه اللحظةِ وعلى مرأى ومسمَعٍ من العالمِ أجمع."

وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تأكيدَها أنَّ هذه العملياتِ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها، وتهيبُ بكافةِ أبناءِ الأمةِ بالوقوفِ المشرفِ رفضاً للإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِهم ورفضاً للتجويعِ والحصار.

MENAFN14052025000205011050ID1109550269

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