شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الأمل بجباليا شمال القطاع.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد بدر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة شرق المدينة.

وشهدت بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفا عنيفا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل المواطنين، وخيام النازحين فيها.