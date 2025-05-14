شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الأمل بجباليا شمال القطاع.
كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد بدر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وفي خان يونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة شرق المدينة.
وشهدت بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفا عنيفا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل المواطنين، وخيام النازحين فيها.
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