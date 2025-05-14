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وزير فرنسي: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة

وزير فرنسي: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة

2025-05-14 03:08:49
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس -PNN- قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، "لأنها تؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة، فيما يصب بمصلحة إسرائيل والفلسطينيين أمنيا".

وأضاف في تصريح صحفي إن هدف فرنسا يتمثل في حشد أكبر عدد من البلدان التي من شأنها الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل أن يكون هذا القرار الذي يخص فرنسا قادرا على إتاحة وجود دولة فلسطين بحد ذاتها.

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