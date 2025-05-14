وزير فرنسي: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة

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وزير فرنسي: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس -PNN- قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، "لأنها تؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة، فيما يصب بمصلحة إسرائيل والفلسطينيين أمنيا".
وأضاف في تصريح صحفي إن هدف فرنسا يتمثل في حشد أكبر عدد من البلدان التي من شأنها الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل أن يكون هذا القرار الذي يخص فرنسا قادرا على إتاحة وجود دولة فلسطين بحد ذاتها.
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