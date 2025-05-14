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منتخبنا الوطني للبيسبول يفتتح مشاركته غداً في بطولة غرب آسيا

منتخبنا الوطني للبيسبول يفتتح مشاركته غداً في بطولة غرب آسيا

2025-05-14 03:08:48
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- يفتتح منتخبنا الوطني للبيسبول، مشاركته يوم غدٍ الخميس، في بطولة كأس غرب آسيا للبيسبول، التي تحتضنها مدينة "كرج" الإيرانية خلال الفترة من 15 إلى 22 أيار الجاري.

ويفتتح "فدائي" البيسبول مواجهته الأولى في دور المجموعات أمام نظيره الهندي، على أن يواجه بعد غدٍ الجمعة منافسه الأفغاني، ويوم الأحد المقبل سيريلانكا.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في البطولة السابقة.

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