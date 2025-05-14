منتخبنا الوطني للبيسبول يفتتح مشاركته غداً في بطولة غرب آسيا

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منتخبنا الوطني للبيسبول يفتتح مشاركته غداً في بطولة غرب آسيا
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- يفتتح منتخبنا الوطني للبيسبول، مشاركته يوم غدٍ الخميس، في بطولة كأس غرب آسيا للبيسبول، التي تحتضنها مدينة "كرج" الإيرانية خلال الفترة من 15 إلى 22 أيار الجاري.
ويفتتح "فدائي" البيسبول مواجهته الأولى في دور المجموعات أمام نظيره الهندي، على أن يواجه بعد غدٍ الجمعة منافسه الأفغاني، ويوم الأحد المقبل سيريلانكا.
وحل المنتخب الوطني وصيفا في البطولة السابقة.
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