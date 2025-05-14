1.2 تريليون دولار.. توقيع صفقات ضخمة بين قطر وأميركا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أعلن البيت الأبيض في بيان، يوم الأربعاء، حقائق يلخص بعض تفاصيل الاتفاقيات أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل".

ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.

وقال الشيخ تميم بن حمد في تغريدة على إكس:"مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدوحة، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات. قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي كبير، ونتطلع معاً في ضوء الإمكانات الهائلة للبلدين إلى دفعه لمستوى أعمق وأكثر تقدماً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".