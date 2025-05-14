مجموعة غرب اسيوية لصقور الاردن في تصفيات كأس العالم

خبرني - سُحبت الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 27 آب إلى 12 أيلول من عام 2027.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الأردني للرجال في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وسوريا والعراق.

وجاءت نتائج المجموعات على النحو التالي:

المجموعة (A): أستراليا، نيوزيلندا، الفلبين، غوام.

المجموعة (B): اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايبيه الصينية.

المجموعة (C): إيران، الأردن، سوريا، العراق.

المجموعة (D): لبنان، السعودية، الهند، قطر.

وشهدت مراسم سحب القرعة حضور النجم الأولمبي السابق وأسطورة دوري الـNBA كارميلو أنتوني، بصفته سفيراً للبطولة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الاتحادات الوطنية.

وتنطلق التصفيات في تشرين الثاني 2025، وتُختتم في آذار 2027، من خلال 6 نوافذ تقام على مرحلتين.

ويُلعب الدور الأول بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني، باستثناء مجموعة المنتخب القطري التي يتأهل عنها منتخبين فقط نظراً لتأهل الدولة المستضيفة تلقائياً.

وفي الدور الثاني، تُوزع المنتخبات المتأهلة على مجموعتين جديدتين: (A وC) في مجموعة، و(B وD) في الأخرى. وتحمل المنتخبات نقاطها من الدور الأول، وتلعب مع الفرق التي لم تواجهها سابقا بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الرابع، إلى جانب المنتخب القطري المتأهل تلقائياً بصفته الدولة المضيفة.