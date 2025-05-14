رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي

خبرني - أثار كريستيانو جونيور، الابن الأكبر لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة مؤخرا بعد أن كشفت تقارير صحفية أنه يحظى باهتمام 16 ناديا، مما يجعل مستقبله موضع ترقب كبير.

وفي خطوة واعدة ضمن مسيرته الكروية الناشئة، خاض كريستيانو جونيور أمس الثلاثاء أول مباراة دولية مع منتخب البرتغال لمن هم تحت 15 عاما، عندما شارك كبديل في لقاء اليابان، ضمن بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" الدولية المقامة في كرواتيا.

وبدأ كريستيانو جونيور مشواره مع منتخب البرتغال وهو يرتدي القميص رقم 7، نفس الرقم الذي اشتهر به والده طوال مسيرته الكروية.

وبحسب موقع "footballtransfer"، فإن كريستيانو جونيور البالغ من العمر 14 عاما، والذي يلعب حاليا مع ناشئي نادي النصر السعودي، على أعتاب خطوة جديدة ومهمة في مسيرته الرياضية، حيث سيختار قريبا النادي الذي سيرتبط به في المرحلة المقبلة.

ويشير الموقع إلى أن الخيارات المتاحة أمام كريستيانو جونيور كثيرة ومتنوعة.

مَن المهتمون بالتوقيع مع كريستيانو رونالدو جونيور؟

كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن هناك 16 ناديا أوروبيا يتابعون هذا اللاعب عن كثب.

مانشستر يونايتد:

أرسل نادي مانشستر يونايتد أحد كشافيه لمتابعة اللاعب خلال مشاركته في بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" الدولية المقامة حاليا في كرواتيا.

ويتمتع مان يونايتد بميزة تنافسية، إذ سبق لرونالدو جونيور أن تدرب مع الفريق خلال فترة وجود والده في النادي.

وبما أن مدرب اليونايتد الجديد هو البرتغالي روبن أموريم، فإن الأجواء داخل النادي أصبحت أكثر توافقا مع ثقافة كريستيانو رونالدو الأب، مقارنة بالفترة التي غادر فيه النادي الأحمر نهاية العام 2022 بعد خلافه مع المدرب السابق إريك تن هاغ.

توتنهام هوتسبر:

لا يقتصر الاهتمام بضم نجل رونالدو في إنجلترا على اليونايتد فقط، إذ يسعى توتنهام هوتسبر أيضا للفوز بخدمات المراهق البرتغالي، الذي يواصل مشواره الكروي مع نادي النصر.

أندية الدوري الألماني:

دخلت 10 أندية من الدوري الألماني على خط السباق للتعاقد مع نجل رونالدو، ومن بينها عمالقة مثل بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند ولايبزيغ.

أندية إيطالية:

بالإضافة إلى ذلك، أعربت أندية إنتر ميلان وأتالانتا ويوفنتوس، أحد أندية كريستيانو رونالدو السابقة، عن اهتمامها بخدمات اللاعب.

كما انضم نادي سالزبورغ النمساوي إلى القائمة، ليصبح الاهتمام برونالدو جونيور عالميا بكل ما للكلمة من معنى.

ريال مدريد يتجاهل نجل هدافه

لم تتضمن قائمة الأندية المهتمة بضم كريستيانو جونيور، نادي ريال مدريد الذي قضى فيه والده أزهى فتراته في عالم كرة القدم بين العامين 2009 و2018، ويعتبر "الدون" الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 450 هدفا.

هل سيكون رونالدو جونيور نجما مثل والده؟

رغم صغر سنه (14 عاما)، إلا أن أداءه مع فريق الشباب في نادي النصر (الذي يلعب لصالحه والده حاليا) ترك انطباعا قويا لدى المتابعين. ويبدو أن الوراثة الكروية لم تُضيّع طريقها.