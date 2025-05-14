صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية

صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية
غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم المملكة العربية السعودية وذلك بعد حضور سموه مؤتمر القمة الخليجية الامريكية والذي عقد في العاصمة الرياض.
وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد رئيس بعثة الشرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.
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