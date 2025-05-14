  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية

صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية

2025-05-14 08:05:31
(MENAFN- Al-Anbaa)

غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم المملكة العربية السعودية وذلك بعد حضور سموه مؤتمر القمة الخليجية الامريكية والذي عقد في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد رئيس بعثة الشرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

MENAFN14052025000130011022ID1109547978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث