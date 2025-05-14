صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية

غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم المملكة العربية السعودية وذلك بعد حضور سموه مؤتمر القمة الخليجية الامريكية والذي عقد في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد رئيس بعثة الشرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

