رئيس الزمالك يغادر إلى فرنسا لبدء رحلة علاجية

رئيس الزمالك يغادر إلى فرنسا لبدء رحلة علاجية
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوص طبية.
وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أن حسين لبيب سيغادر اليوم إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية جديدة.
وأضاف: "حسين لبيب يتواصل مع مجلس الإدارة لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالزمالك وبفريق الكرة ".
وأوضح: "أوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن".
وأكد: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل لحسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء".
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