رئيس الزمالك يغادر إلى فرنسا لبدء رحلة علاجية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن رئيسه حسين لبيب سوف يغادر إلى فرنسا لإجراء المزيد من الفحوص الطبية والاطمئنان على حالته بعد أن تعرض لوعكة قبل أيام.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوص طبية.

وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أن حسين لبيب سيغادر اليوم إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية جديدة.

وأضاف: "حسين لبيب يتواصل مع مجلس الإدارة لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالزمالك وبفريق الكرة ".

وأوضح: "أوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن".

وأكد: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل لحسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء".