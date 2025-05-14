هل يحضر ترامب محادثات أوكرانيا وروسيا في تركيا؟

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هل يحضر ترامب محادثات أوكرانيا وروسيا في تركيا؟
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه قد يزور تركيا في حال سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف الرئيس الأمريكي لصحافيين في الطائرة الرئاسية في طريقه من السعودية إلى قطر، "أعلم أنه يرغب في وجودي هناك، وهذا احتمال وارد. إذا كان بإمكاننا إنهاء الحرب، سأفكر في ذلك".
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