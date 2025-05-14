هل يحضر ترامب محادثات أوكرانيا وروسيا في تركيا؟

MENAFN - Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه قد يزور تركيا في حال سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي لصحافيين في الطائرة الرئاسية في طريقه من السعودية إلى قطر، "أعلم أنه يرغب في وجودي هناك، وهذا احتمال وارد. إذا كان بإمكاننا إنهاء الحرب، سأفكر في ذلك".