  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المجلس العالمي للتسامح والسلام يرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا

المجلس العالمي للتسامح والسلام يرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا

2025-05-14 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) رحب المجلس العالمي للتسامح والسلام، بقرار فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب ليشكل خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار وبناء مستقبل مشرق في سوريا.

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس أن هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم المسار السلمي في سوريا، لما فيه خير ومصلحة الشعب السوري والتنمية والاستقرار إقليميا ودولياً، وبما يسمح لسوريا أن تكون منصة للحوار والتعايش والتنمية.

وأشاد بدور القيادات العربية الفاعل الذي ساهم في تهيئة الأجواء لمثل هذا القرار، وساهم في الدفع نحو إيجاد حلول سياسية تعزز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي يعمل على نشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام حول العالم، يرى في هذا القرار بارقة أمل لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

MENAFN14052025000110011019ID1109547894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث