المجلس العالمي للتسامح والسلام يرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا

MENAFN - Al-Bayan) رحب المجلس العالمي للتسامح والسلام، بقرار فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب ليشكل خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار وبناء مستقبل مشرق في سوريا.

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس أن هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم المسار السلمي في سوريا، لما فيه خير ومصلحة الشعب السوري والتنمية والاستقرار إقليميا ودولياً، وبما يسمح لسوريا أن تكون منصة للحوار والتعايش والتنمية.

وأشاد بدور القيادات العربية الفاعل الذي ساهم في تهيئة الأجواء لمثل هذا القرار، وساهم في الدفع نحو إيجاد حلول سياسية تعزز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي يعمل على نشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام حول العالم، يرى في هذا القرار بارقة أمل لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.