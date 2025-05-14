ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية الأمريكية في الرياض

MENAFN - Al-Bayan) التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية توحيد الجهود الخليجية في مواجهة التحديات، بما يعزز استقرار المنطقة ويدفع بمسيرة التنمية والازدهار فيها.