ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية الأمريكية في الرياض

ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية توحيد الجهود الخليجية في مواجهة التحديات، بما يعزز استقرار المنطقة ويدفع بمسيرة التنمية والازدهار فيها.
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