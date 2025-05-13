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"نيسان" تخفض 15% من قوتها العاملة عالمياً

"نيسان" تخفض 15% من قوتها العاملة عالمياً

2025-05-13 08:01:07
(MENAFN- Al-Bayan) قررت شركة نيسان خفض نحو 15% من قوتها العاملة عالمياً، بواقع نحو 20 ألف موظف، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن تسجيل خسارة في السنة المالية التي انتهت لتوها، في ظل تراجع مبيعات السيارات بالصين ودول أخرى.

وأعلنت ((نيسان موتور)) أنها ستخفض عدد مصانعها من 17 إلى 10، في إطار ما وصفته بخطة التعافي التي تهدف إلى اتخاذ ((إجراءات حاسمة وجريئة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق)).

وأضافت الشركة ومقرها يوكوهاما، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات، أضرت بنتائجها أيضاً.

وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس.

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