الصين ترفع الحظر على استلام طائرات بوينج الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) قالت مصادر مطلعة إن الصين رفعت الحظر الذي فرضته منذ حوالي شهر على استلام شركات الطيران الصينية للطائرات المتعاقدة على شرائها من شركة بوينج الأمريكية، حيث جاء رفع الحظر بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة لتهدئة الحرب التجارية بينهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، القول إن المسؤولين الصينيين أبلغوا شركات الطيران المحلية والمؤسسات الحكومية بأنه يمكن استئناف استلام الطائرات من بوينج، مضيفةأنه تم منح شركات الطيران سلطة تنظيم التسليم وفقًا لتوقيتها وشروطها الخاصة.

وذكرت بلومبرج أن استئناف استلام طائرات بوينج في الصين، سيعطي دفعة فورية لشركة صناعة الطائرات الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي اتفق فيه أكبر اقتصادين في العالم على هدنة في الحرب التجارية مع خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".

