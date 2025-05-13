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الحسين للسرطان: لا تنخدع بأنواع التدخين فجميعها تسبب السرطان

الحسين للسرطان: لا تنخدع بأنواع التدخين فجميعها تسبب السرطان

2025-05-13 08:00:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد مركز الحسين للسرطان أن مادة النيكوتين المسببة للإدمان موجودة بنسب متفاوتة في جميع أنواع التدخين، محذرًا من الانخداع بتعدد الخيارات المتاحة، إذ أن جميعها ضارة وخطيرة على الصحة.

وأشار المركز إلى أن التدخين مرتبط بشكل مباشر بـ 16 نوعًا من السرطان، ويُعد السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة والوفاة بعد أمراض القلب، لافتًا إلى تسجيل 9 آلاف حالة وفاة سنويًا في الأردن بسبب التدخين.

وشدد على أن هذه الأرقام تمثل أرواحاً خسرها العالم من آباء وأمهات وأبناء وأصدقاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

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