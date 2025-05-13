الحسين للسرطان: لا تنخدع بأنواع التدخين فجميعها تسبب السرطان

الحسين للسرطان: لا تنخدع بأنواع التدخين فجميعها تسبب السرطان
خبرني - أكد مركز الحسين للسرطان أن مادة النيكوتين المسببة للإدمان موجودة بنسب متفاوتة في جميع أنواع التدخين، محذرًا من الانخداع بتعدد الخيارات المتاحة، إذ أن جميعها ضارة وخطيرة على الصحة.
وأشار المركز إلى أن التدخين مرتبط بشكل مباشر بـ 16 نوعًا من السرطان، ويُعد السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة والوفاة بعد أمراض القلب، لافتًا إلى تسجيل 9 آلاف حالة وفاة سنويًا في الأردن بسبب التدخين.
وشدد على أن هذه الأرقام تمثل أرواحاً خسرها العالم من آباء وأمهات وأبناء وأصدقاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.
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